Agrigento

La polizia di Agrigento ricorda il questore Giovanni Palatucci

Il suo esempio di coraggio, rettitudine e solidarietà che ha consentito di sottrarre un numero elevato di persone (oltre 5000 ebrei) ai campi di sterminio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ricorda con una cerimonia l’ex Questore reggente di Fiume, Giovanni Palatucci Medaglia d’oro al Merito Civile.

Come ogni anno il 10 febbraio, si rinnova in tutta Italia e qui ad Agrigento, presso la Caserma della Polizia di Stato “Domenico Anghelone”, la commemorazione di Giovanni Palatucci “Giusto tra le Nazioni” con un momento di immutata emozione ed infinito rispetto. Il suo esempio di coraggio, rettitudine e solidarietà che ha consentito di sottrarre un numero elevato di persone (oltre 5000 ebrei) ai campi di sterminio, fa sì che Palatucci venga ricordato come colui che ha lottato ed ha sacrificato la propria vita per garantire un valore universale che oggi continua a ispirare il lavoro quotidiano di tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. 

Qualche scatto ricordo di una giornata celebrativa dove, dopo una breve preghiera guidata dal Cappellano Don Maurizio Di Franco, è seguito un momento di raccoglimento e riflessione. Alla cerimonia sono intervenuti il Prefetto di Agrigento Dott. Salvatore Caccamo, il Questore Dott. Tommaso Palumbo, Autorità civili, militari, nonché una rappresentanza delle forze dell’ordine, delle Organizzazioni Sindacali e della Sezione A.N.P.S. di Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

Diego Bivona è il nuovo presidente di Confindustria Sicilia
Mafia

Mafia, a processo l’avvocato di Matteo Messina Denaro
Agrigento

La polizia di Agrigento ricorda il questore Giovanni Palatucci
Agrigento

Alla BIT di Milano la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore dal 7 al 15 marzo
Apertura

Esplode bombola in abitazione, padre e figlio gravemente feriti 
di Giuseppe Castaldo

L’omicidio in concessionaria a Villaggio Mosè, gli avvocati della difesa rimettono il mandato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv