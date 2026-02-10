Ha svolto anche mansioni di avvocatura comunale, Comune dovrà pagare ispettore della polizia locale 

Agrigento

Il giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento ha condannato il comune capoluogo al pagamento, in favore del dipendente Manno Maurizio, delle differenze retributive tra le mansioni da costui effettivamente svolte, ancorabili alla categoria D3, e quelle proprie della categoria in cui egli è collocato (C3).

Il lavoratore, che riveste la figura di Ispettore Capo della Polizia Municipale, dopo essersi rivolto alla Fp Cgil di Agrigento, ha scelto di essere assistito dallo Studio Legale degli Avvocati Andrea Carnabuci, Girolamo Milioto e del Dott. Gabriele Burgio.

I procuratori del ricorrente hanno dimostrato, anche attraverso la copiosa documentazione depositata in giudizio, che il loro patrocinato, a partire dal 2012, ha ininterrottamente espletato compiti tipici dell’Avvocatura comunale, rappresentando l’Ente in giudizio, redigendo le difese del caso e partecipando alle udienze, nelle quali, non di rado, è stato impegnato nella discussione orale delle cause.

Il giudice investito, ritenute esaustive le prove fornite, con una sentenza parziale, ha riconosciuto il diritto del lavoratore all’inquadramento nella categoria superiore (D3) per gli anni 2017/2023, nonché’ alla corresponsione, da parte del comune di Agrigento, degli importi differenziali dovuti per il predetto periodo, disponendo, nel contempo, una consulenza tecnica contabile per il calcolo delle somme spettanti. 

La Segretaria generale della Fp Cgil di Agrigento Caterina Tusa ha espresso il proprio soddisfacimento per l’esito della vertenza che riconosce finalmente al lavoratore l’impegno profuso nelle mansioni superiori espletate nell’interesse dell’Ente e restituisce allo stesso la dignità del lavoro effettivamente svolto.

