Alla BIT di Milano la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore dal 7 al 15 marzo

Oggi alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano è stata presentata la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, il festival che celebra la pace e l’unione tra i popoli. La kermesse, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo, animerà la città con un calendario ricco di appuntamenti.

In un’epoca segnata sempre più da conflitti, tensioni geopolitiche e divisioni culturali, il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Tradizione di Pace”, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di fratellanza tra i popoli.

L’organizzazione del 78 Mandorlo in Fiore ha scelto di svolgere la maggior parte degli spettacoli folkloristici, eventi culturali, degustazioni di prodotti tipici, mercatini dell’artigianato, attività di intrattenimento per adulti e bambini, musica e danze nelle piazze cittadine con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere un pubblico più ampio possibile.

Oltre ai gruppi folkloristici locali e regionali, i gruppi internazionali che parteciperanno sono: Armenia, Bulgaria, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, India, Kosovo, Malesia, Malta, Macedonia del Nord, Messico, Perù, Romania, Serbia, Thailandia, Ucraina e Ungheria.

Si inizia il 21 febbraio con “Aspettando la Sagra”, una serata speciale al Teatro Pirandello di Agrigento con numerosi performer locali, per celebrare gli artisti e le tradizioni popolari agrigentine.

Confermate le tradizionali sfilate delle due domeniche, 8 e 15 marzo.

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sarà riproposta “La Sagra è Donna”, un evento dedicato al significato e al valore della ricorrenza.

Poi martedì 10 marzo la suggestiva e storica accensione del “Tripode dell’Amicizia” innanzi al tempio della Concordia, rinnovando una profonda testimonianza di concordia e fratellanza universali. L’evento sarà arricchito, quest’anno, da “Concordia Mundi”, uno spettacolo di droni che illuminerà il cielo della Valle dei Templi. La manifestazione aprirà ufficialmente il 68° Festival Internazionale del Folklore.

Dopo il successo riscosso nelle ultime due edizioni, giovedì 12 marzo sarà la volta dello “Street Folk Fest” in via Atenea, un evento attesissimo ed amatissimo dal pubblico giovanile e non solo. I gruppi folkloristici internazionali animeranno il cuore della città con spettacoli itineranti. La serata sarà vivacizzata ulteriormente da un DJ set, in un’atmosfera di festa.

Riconfermati anche lo spettacolo a tema latinoamericano, mercoledì 11

marzo al Teatro Pirandello, e le performance dei gruppi folkloristici internazionali al Palacongressi, venerdì 13 e sabato 14 marzo, nell’ambito del 68° Festival Internazionale del Folklore.

La Fiaccolata dell’Amicizia, con la sfilata nel suggestivo centro storico di tutti i performer del 78º Mandorlo in Fiore, si svolgerà venerdì 13 marzo.

Anche quest’anno in scaletta “Mandorlo in Tavola”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio gastronomico di Agrigento. Per tutta la settimana, i ristoratori che hanno aderito proporranno un menù a base di mandorla, esaltando uno degli ingredienti simbolo del territorio attraverso piatti creativi e della tradizione.

E ancora: anche nell’edizione 2026 del “Mandorlo in Fiore” germoglierà “Miss Primavera”, eletta da una giuria popolare.

E il sindaco Miccichè e l’assessore al Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi, Carmelo Cantone, affermano: “Agrigento si prepara a vivere una settimana di grande festa: la Festa del Mandorlo in Fiore, evento identitario e simbolo di un popolo che ha l’accoglienza cucita sulla pelle. Stiamo lavorando intensamente per garantire una manifestazione di alto livello, capace di coinvolgere la città e i visitatori.

Le date sono state annunciate già nel mese di ottobre per consentire agli operatori turistici e agli imprenditori del settore di programmare al meglio, rafforzando l’offerta turistica del territorio.

Un sentito ringraziamento va alla Regione Siciliana, alle istituzioni e agli enti locali per la grande sinergia dimostrata, così come all’organizzazione e allo staff del festival che da mesi lavorano con impegno e passione.

Vi aspettiamo ad Agrigento dal 7 al 15 marzo per la 78ª Festa del Mandorlo in Fiore, per celebrare ancora una volta un messaggio universale di pace e fratellanza tra i popoli.”

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78º Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.