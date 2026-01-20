dalla Regione

Maltempo, domani in Sicilia ripresa graduale circolazione treni

La circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

In seguito al nuovo avviso meteo della Protezione civile della Regione Siciliana che riduce l’allerta rossa e arancione su gran parte dell’isola, nella giornata di domani la circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente. Al termine delle verifiche tecniche della linea, saranno riattivate alle 7.30 la Catania-Palermo, alle 13.15 la Caltanissetta-Agrigento e alle 14 la Siracusa-Caltanissetta. Riprenderà domani, con alcune modifiche all’offerta, anche la circolazione sulla Messina-Catania-Siracusa, mentre resterà chiusa la Catania-Caltagirone. 

