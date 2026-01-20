Maltempo, domani in Sicilia ripresa graduale circolazione treni

In seguito al nuovo avviso meteo della Protezione civile della Regione Siciliana che riduce l’allerta rossa e arancione su gran parte dell’isola, nella giornata di domani la circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente. Al termine delle verifiche tecniche della linea, saranno riattivate alle 7.30 la Catania-Palermo, alle 13.15 la Caltanissetta-Agrigento e alle 14 la Siracusa-Caltanissetta. Riprenderà domani, con alcune modifiche all’offerta, anche la circolazione sulla Messina-Catania-Siracusa, mentre resterà chiusa la Catania-Caltagirone.