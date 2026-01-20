dalla Regione
Maltempo, domani in Sicilia ripresa graduale circolazione treni
La circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente
In seguito al nuovo avviso meteo della Protezione civile della Regione Siciliana che riduce l’allerta rossa e arancione su gran parte dell’isola, nella giornata di domani la circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente. Al termine delle verifiche tecniche della linea, saranno riattivate alle 7.30 la Catania-Palermo, alle 13.15 la Caltanissetta-Agrigento e alle 14 la Siracusa-Caltanissetta. Riprenderà domani, con alcune modifiche all’offerta, anche la circolazione sulla Messina-Catania-Siracusa, mentre resterà chiusa la Catania-Caltagirone.
