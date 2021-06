Maltratta moglie e fugge all’estero con i figli: arrestato

La polizia ha eseguito a Messina un’ordinanza custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero per maltrattamenti in famiglia. La moglie ha denunciato di essere da tempo vittima delle angherie del marito, riferendo che era solito maltrattarla in presenza dei tre figli minori, impedendole di uscire di casa, controllandone gli spostamenti, insultandola e minacciandola anche di morte. L’uomo in un’occasione ha portato inoltre due dei suoi tre figli in Africa senza dirlo prima alla moglie e ha minacciato la donna dicendo che sarebbe tornato a prendersi anche il terzo figlio. La donna ha raccontato tutto agli agenti che il 18 giugno, quando l’uomo e i due figlioletti hanno fatto rientro in Italia lo hanno arrestato.