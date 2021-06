Si tuffa in mare a Mondello e sbatte la testa: grave 17enne

Restano gravi le condizioni del 17enne che ieri ha battuto violentemente la testa dopo essersi tuffato a Mondello. Il ragazzo, soccorso prima dalla polizia e poi dal 118, e’ stato portato a Villa Sofia e sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia per una frattura cervicale prima del ricovero in Rianimazione. I medici hanno indotto il coma farmacologico in attesa di vedere come il suo corpo reagira’ all’operazione: la prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione il diciassettenne, residente a Romagnolo, aveva raggiunto Mondello con un amico per fare un bagno e due tuffi. A un certo punto, mentre si trovava in acqua, avrebbe deciso di raggiungere la zona solarium usando la vecchia scala in metallo, avrebbe scavalcato la ringhiera e poi si sarebbe tuffato sbattendo la testa e provocandosi una frattura alla colonna vertebrale. Sull’episodio indaga la polizia.