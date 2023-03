Anas, lavori di pavimentazione tra Montallegro e Siculiana

Nella giornata di domani, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 17, sarà eseguito un intervento di pavimentazione lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che in particolare, sarà interessato il tratto tra il km 161,600 e il km 162,800, in corrispondenza della galleria Garebici, tra Montallegro e Siculiana, nell’Agrigentino, con istituzione della circolazione a senso unico alternato