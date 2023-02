Fai, il Santuario di Siculiana supera la Scala dei Turchi nella classifica dei “Luoghi del Cuore”

Il Santuario di Siculiana è risultato al 16º posto nella classifica nazionale dei “Luoghi del Cuore”, censimento nazionale promosso dal Fai e Intesa San Paolo che coinvolge beni architettonici, archeologici e naturali. Il Santuario ha raccolto 13.105 voti e si colloca al 16º posto della classifica nazionale e al 2º di quella regionale, sopra beni come la Scala dei turchi, la valle dei Templi, il Giardino della Kolymbetra, il Teatro Andromeda e la casa natale di Pirandello e quella del giudice Livatino; a livello regionale si è classificata al di sopra di beni di rilevanza nazionale come il Castello di Donnafugafa, l’Isola di Ortigia, l’Isola dei Conigli e Palazzolo Acreide.

L’ottimo risultato è frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale di Siculiana e della Delegazione del Fai di Agrigento. A Siculiana, l’ottobre scorso, si sono svolte le Giornate Fai d’Autunno, attraverso le quali il Fai e il Comune di Siculiana hanno ricevuto un riscontro positivo in termini di presenze ed organizzazione.

«Un grande risultato per il Santuario del SS Crocifisso, un riconoscimento alla sua storia e alla sua ricchezza artistica – ha dichiarato il Sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito. Un successo per la comunità di Siculiana impegnata in un progetto di riqualificazione urbana e di riscoperta culturale. Grazie al FAI per questa grande opportunità di valorizzazione e promozione del nostro territorio».