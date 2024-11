Patto di amicizia tra Siculiana e Maranello nel nome di Ayrton Senna 

Sabato 23 novembre sarà una giornata storica per Siculiana: durante l’inaugurazione della mostra-museo A.S.T.R.O. – Ayrton Senna Testimonianze e Racconto delle Origini, verrà siglato un importante Patto di Amicizia tra il Comune di Siculiana e la Città di Maranello. Un legame che si aggiunge a quello già consolidato con la città di Imola, consolidando il ruolo di Siculiana come riferimento nel panorama del motorismo sportivo al Sud, in particolare per la Formula 1.

Il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito, sottolinea l’importanza di questo evento: “Il Patto di Amicizia con Maranello rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra comunità, che si propone come punto di riferimento per il mondo dei motori e della Formula 1 nel Mezzogiorno. Questo accordo è anche il riconoscimento del lavoro svolto per la nascita di ASTRO, una realtà unica nel suo genere, capace di valorizzare il nostro patrimonio culturale e sportivo”.

La mostra ASTRO e il programma della giornata

La mostra A.S.T.R.O., dedicata ad Ayrton Senna, non è solo un omaggio a una leggenda dello sport, ma un esempio di innovazione e promozione territoriale. Il museo, con la sua natura interattiva e tecnologica, punta a raccontare la storia, le radici e le imprese sportive di Ayrton Senna, valorizzando le eccellenze culturali e storiche di Siculiana. Ore 10:00 – Conferenza di presentazione Sala consiliare “Ing. A. Consolo” – Piazzale Panchina Rossa Tema: “Ayrton Senna, le Origini: racconto di una famiglia, di un viaggio, di un campione”. Interverranno: Giuseppe Zambito, Sindaco di Siculiana, Anna Restivo, giornalista, Giacinto Pipitone, giornalista, Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli, architetti, Rossana Florio, Direttrice Archivio di Stato di Agrigento, S.E. Filippo Romano, Prefetto di Agrigento. Antonio Trama, giornalista (moderatore).

L’evento, attraverso ASTRO e i suoi prestigiosi ospiti, segna un importante passo per il rilancio culturale e turistico di Siculiana, rafforzando la sua identità e proiettandola su un panorama internazionale.