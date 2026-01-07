Riaperta la biblioteca a Siculiana, il sindaco: “Investiamo sulla strada della cultura”

In questi giorni a Siculiana è stata riaperta la biblioteca comunale, uno spazio dedicato allo studio, al silenzio e alla concentrazione. “Sapere che i nostri giovani cercano la Biblioteca ci conferma che investire nella cultura è la strada giusta. Riappropriamoci di questo spazio. La Biblioteca è pronta ad accogliervi per studiare, leggere o semplicemente per ritrovare il piacere di stare insieme attorno a un libro o a un giornale”, dichiara in una nota il sindaco Peppe Zambito.

La Biblioteca sarà aperta martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 14:30 alle ore 19:30e il Venerdì, sabato e domenica: dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Il sabato e la domenica mattina la Biblioteca non sarà solo studio, ma verranno messi a disposizione i quotidiani cartacei, per riscoprire il piacere di informarsi sfogliando le pagine e per trascorrere del tempo di qualità in un luogo accogliente.