Siculiana

Riaperta la biblioteca a Siculiana, il sindaco: “Investiamo sulla strada della cultura”

La biblioteca sarà non solo spazio dedicato allo studio ma anche luogo dove riscoprire il piacere della lettura

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

In questi giorni a Siculiana è stata riaperta la biblioteca comunale, uno spazio dedicato allo studio, al silenzio e alla concentrazione. “Sapere che i nostri giovani cercano la Biblioteca ci conferma che investire nella cultura è la strada giusta. Riappropriamoci di questo spazio. La Biblioteca è pronta ad accogliervi per studiare, leggere o semplicemente per ritrovare il piacere di stare insieme attorno a un libro o a un giornale”, dichiara in una nota il sindaco Peppe Zambito.

La Biblioteca sarà aperta martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 14:30 alle ore 19:30e il Venerdì, sabato e domenica: dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Il sabato e la domenica mattina la Biblioteca non sarà solo studio, ma verranno messi a disposizione i quotidiani cartacei, per riscoprire il piacere di informarsi sfogliando le pagine e per trascorrere del tempo di qualità in un luogo accogliente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Canicattì

Canicattì, auto medica si ribalta dopo scontro con una Fiat Panda: feriti in ospedale
Ribera

Crisi idrica, il Pd a fianco degli agricoltori di Ribera: “Il comparto in ginocchio”
Trapani

In possesso di hashish e cocaina durante controllo, arrestato 28enne 
Catania

Ruba cavi in rame insieme al figlio minorenne, bloccati dalla polizia
Siculiana

Riaperta la biblioteca a Siculiana, il sindaco: “Investiamo sulla strada della cultura”
Agrigento

Epifania di gioia al reparto di Pediatria di Agrigento: AVIS e Vigili del Fuoco insieme per i piccoli pazienti
banner italpress istituzionale banner italpress tv