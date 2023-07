Siculiana, la piccola Anita morta a soli 12 anni: “Giornata triste per la città”

Non ce l’ha fatta la piccola Anita, bambina di appena dodici anni, deceduta dopo aver combattuto contro una brutta malattia. Per Siculiana oggi è una giornata triste. Il sindaco Peppe Zambito ha voluto ricordare la bambina stringendosi al dolore dei familiari: “La piccola Anita, a soli 12 anni, ci ha lasciati dopo aver combattuto con coraggio contro una terribile malattia. Interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la comunità, ci stringiamo in un grande abbraccio alla sua famiglia, in segno di vicinanza e solidarietà di tutti i cittadini e dell’amministrazione comunale.