Folkore, la compagnia del Val d’Akragas in Belgio e Francia

Continua il viaggio della compagnia del Val d’Akragas che sta facendo tappa in questi giorni in Belgio ed in Francia a due importanti Festival internazionali di Folklore nella città di Saint Ghisland in Belgio e Anor in territorio Francese.

Una bellissima esperienza che vivono i 23 ragazzi insieme agli altri gruppi di folklore internazionale.

Una perfetta organizzazione con circa 10 gruppi, altamente professionali, tra Sud America e Asia e molti paesi europei tra cui il Val d’Akragas in rappresentante dell’Italia impegnati, con turni di riposo, durante le giornate dentro un parco meraviglioso immerso nel verde e nella natura.

Un Festival giunto alla 39^ edizione che si finanzia quasi interamente da sponsor ed un contributo pubblico che copre il 30% delle spese complessive mentre il resto è coperto dalle entrate al Festival.

Una macchina organizzativa incredibile che coinvolge oltre 300 volontari , moltissimi anziani che rappresentano la vera forza del Festival.

Previste, come sempre, le visite a monumenti, Musei e Chiese nelle città che ospitano il Festival con momenti di svago e tanto divertimento.