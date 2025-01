Condannato per maltrattamenti, marito violento finisce in carcere

I carabinieri di Francofonte (Siracusa) hanno arrestato un 42enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lecco. L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di armi, stupefacenti e contro la persona e il patrimonio, è stato condannato a 2 anni, 10 mesi e 15 giorni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Reati commessi nel febbraio del 2020 a Lierna, in provincia di Lecco, nei confronti della ex moglie. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Augusta – Brucoli.