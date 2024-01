Droga nascosta in una buca, due arresti e una denuncia

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 34enne e un 25enne e denunciato un 46enne. In una buca scavata in un terreno nella disponibilità dei tre i militari hanno trovato una busta con 24 involucri contenenti circa 7 grammi tra cocaina, hashish e crack. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Il 34enne e il 25enne, dopo le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari, mentre il 46enne è stato denunciato.