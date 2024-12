“Droga, soldi in contanti e quattro pistole”: arrestati due giovani

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato due 22enni per detenzione illegale di armi, munizioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione condotta nel centro storico del comune di Francofonte, finalizzata a smantellare una nuova piazza di spaccio, i Carabinieri hanno rinvenuto, oltre a 200 grammi di marijauna, quattro pistole, di cui una risultata essere provento di un furto commesso a Francofonte alcuni anni fa e un’altra essere una “scacciacani” modificata, tutte dotate di caricatori e munizionamento.

All’atto della perquisizione gli arrestati venivano sorpresi seduti su un divano con accanto una pistola con caricatore inserito e pronta all’uso. Altre tre pistole, con i relativi caricatori e 56 proiettili, sono state trovate all’interno di un mobile del salotto. Complessivi 200 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi e pronta per la vendita al minuto, sono stati trovati in un armadio della cucina insieme a un bilancino di precisione, a vario materiale per il confezionamento e alla somma di 615 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La sicurezza della piazza di spaccio era garantita dalla presenza di un sistema di videosorveglianza esterno all’edificio. Durante la perquisizione, nell’appartamento era presente anche un terzo ventenne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa poiché ritenuto marginalmente coinvolto nell’attività di spaccio. I due arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.