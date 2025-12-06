Siracusa

In auto con un chilo di marijuana, arrestato 56enne

Dalla vendita al dettaglio della sostanza il 56enne avrebbe ricavato oltre 9000 euro

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Martedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Sortino, nel corso del servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un pregiudicato 56enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo, con precedenti penali e di polizia per stupefacenti, mentre percorreva in auto la strada provinciale n. 60. A seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro in plastica contenete 1 kg. di marijuana.

La perquisizione, successivamente estesa all’abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare 3500 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio. 

Dalla vendita al dettaglio della sostanza il 56enne avrebbe ricavato oltre 9000 euro.

