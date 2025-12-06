Agrigento

Sbarcano illegalmente a Lampedusa, rimpatriati due marocchini 

Dall’inizio del 2025, l’Ufficio Immigrazione ha complessivamente eseguito 50 rimpatri

Nella giornata di ieri, personale della Questura di Agrigento ha dato esecuzione al provvedimento di respingimento del Questore con accompagnamento immediato alla frontiera nei confronti di due cittadini stranieri di nazionalità marocchina, sbarcati irregolarmente sull’isola di Lampedusa nei giorni scorsi.

Le operazioni odierne sono state condotte da personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione, che ha provveduto all’accompagnamento dei cittadini stranieri mediante un volo diretto a Casablanca. Dall’inizio del 2025, l’Ufficio Immigrazione ha complessivamente eseguito 50 rimpatri.

La Polizia di Stato conferma, anche attraverso questa attività, il proprio impegno nel garantire il rispetto della normativa in materia di immigrazione e nel rimpatrio dei cittadini irregolari presenti sul territorio nazionale, operando con professionalità e rigore, contemperando le esigenze di ordine e sicurezza pubblica nel pieno rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

