Ragusa

Carenze igienico-sanitarie, chiuso panificio: 3mila euro di multa

In relazione alle violazioni rilevate, al titolare dell’azienda sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare le attività illecite nel settore della sicurezza alimentare e sanitaria in vista delle festività natalizie, il NAS Carabinieri di Ragusa ha intensificato i controlli in tutti i settori della produzione e commercializzazione degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti tipici delle festività natalizie.

In tale contesto gli Specialisti del NAS, collaborati da personale della A.S.P. competente, hannodisposto a chiusura immediata un panificio ubicato nella provincia di Caltanissetta, a seguito delle accertate gravi condizioni in materia di igiene e sanità in cui vessavano tutti i locali adibiti alla produzione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti alimentari. In relazione alle violazioni rilevate, al titolare dell’azienda sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro.

