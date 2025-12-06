Stalking al marito, divieto di avvicinamento per una 53enne

Ripetuti danneggiamenti e atti persecutori verso il marito: la polizia ha eseguito a Gela una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di una cinquantatreenne e del braccialetto elettronico. La donna, in fase di separazione, e’ indagata per otto episodi di danneggiamento alle auto del marito e della sua nuova compagna. Era stato il marito della donna a denunciare le persecuzioni e almeno due fisiche, delle quali una nei confronti del marito e l’altra nei confronti della compagna di questi.