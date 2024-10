Incidente durante battuta di caccia, morto 77enne

Un uomo di 77 anni e’ morto in un incidente di caccia avvenuto questa mattina in via Litoranea priolese, a Priolo, nel Siracusano. Dai primi accertamenti della polizia, si tratterebbe di un incidente autonomo e non di un decesso riconducibile a proiettile di un altro fucile, ma saranno i successivi approfondimenti, coordinati dai magistrati di Siracusa, a ricostruire con esattezza quanto accaduto. Forse l’arma sarebbe esplosa, non dando scampo al 77enne, oppure, dopo aver premuto il grilletto il proiettile a causa di un rimbalzo sarebbe tornato indietro centrando fatalmente la vittima. Da verificare anche l’ipotesi del suicidio ma gli inquirenti, per il momento, mantengono stretto riserbo.