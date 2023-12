Incidente stradale a Lentini, un morto e un ferito

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto sulla strada statale 385, ‘Di Palagonia’, in territorio di Lentini, nel Siracusano. Ad avere la peggio il centauro Carmelo Impellizzeri, 25enne di Militello in Val di Catania. La strada è stata chiusa al traffico in prossimità del tratto in cui si è registrato l’incidente. Lo rende noto l’Anas che ha personale sul posto.