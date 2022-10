Minaccia di morte l’ex moglie, denunciato 40enne

Minacciata di morte dall’ex marito. E’ accaduto a Siracusa dove gli agenti sono intervenuti in Via Bainsizza perché una donna riferiva di essere stata minacciata di morte. La vittima riferiva che l’uomo possedeva illegalmente un’arma. I poliziotti, nell’immediatezza dei fatti, effettuavano a casa dell’uomo, un siracusano di 40 anni, una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare una pistola “Colt Government”, con caricatore rifornito da 7 cartucce a salve e di una cartuccia calibro 9, oltre ad un adattatore porta razzi per pistola, corrispondente alla canna della predetta arma. Il quarantenne, pertanto, è stato denunciato per aver violato le normative sulla detenzione delle armi.