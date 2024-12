Omicidio a Siracusa, quarantenne ucciso a coltellate davanti casa

Omicidio nella tarda serata di ieri a Siracusa dove un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate. Il delitto è avvenuto in via Italia, nella zona nord della città, davanti all’abitazione della vittima. Per tutta la notte sono stati ascoltati i parenti dell’uomo. La Polizia è anche alla ricerca di sistemi di videosorveglianza nella zona. Indagini sono in corso.