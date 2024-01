Senza patente e con 45 dosi di crack in auto, arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 26enne gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato fermato alla guida della sua autovettura mentre si trovava in una zona della citta’ dove e’ piu’ frequente lo spaccio di stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare e’ stato trovato in possesso di 45 involucri contenenti circa 20 grammi di hashish e 4 grammi di crack, oltre alla somma di 850 euro ritenuta provento di spaccio. Lo stupefacente e’ stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. L’uomo, dopo le formalita’ di rito, e’ stato posto ai domiciliari, come disposto dall’autorita’ giudiziaria aretusea ed e’ stato inoltre denunciato perche’ recidivo nella guida senza patente.