Sequestrati 41 chili di droga nel siracusano, 4 arresti

Gestivano un traffico di droga tra Solarino e Floridia, nel Siracusano, una coppia di conviventi ed altri due loro amici, che avevano nella loro disponibilita’ 41 kg di stupefacenti,suddiviso in buste termosaldate e conservato sottovuoto per garantirne la qualita’ e dal valore di oltre mezzo milione di euro.

Tutti e quattro sono stati arrestati dai carabinieri, al termine di una complessa operazione conclusa nelle ore scorse: gli uomini, rispettivamente di 35, 34 e 27 anni stati condotti in carcere, la donna, 32 anni, invece, come disposto dalla Procura, si trova ai domiciliari. Il primo blitz e’ scattato nell’abitazione della coppia, a Solarino, dove sono stati rinvenuti 3,5 kg di hashish e la donna, nel tentativo di non farsi trovare con la droga in casa, avrebbe lanciato una parte della merce verso il tetto di una abitazione vicina, poi recuperata dai carabinieri.

Altre due squadre dei carabinieri si sono dirette a Floridia, Comune attaccato a Solarino: una ha fermato una macchina con a bordo il 34enne che stava percorrendo contrada Monasteri. Nel bagagliaio c’erano 5 kg di hashish oltre a denaro contante pari a 1.600 euro. Il secondo gruppo di militari si e’ recato nell’abitazione del 27enne e nel terreno di sua proprieta’, tra la vegetazione, e’ stato rinvenuto il grosso della droga: 30 kg di hashish e 3 kg di marijuana.