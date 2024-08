Si trasferisce dai parenti nonostante domiciliari: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno arrestato un 27enne, gravato da precedenti di polizia, per evasione. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è risultato assente al controllo dei militari che lo hanno rintracciato, il giorno seguente, presso l’abitazione di alcuni parenti, incurante del suo stato detentivo.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari presso il suo domicilio, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.