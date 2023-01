Spara per vendicare aggressione subita dal figlio, arrestato

I figli litigano e i padri sparano per vendetta. E’ accaduto a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato un pregiudicato 42enne per tentato omicidio. I fatti risalgono alla sera del 30 dicembre: pregiudicato francofontese e’ giunto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lentini in gravi condizioni perche’ colpito da due colpi di pistola.

Le indagini, dirette dalla procura di Siracusa, avrebbero accertato che l’arrestato avrebbe agito per vendicare l’aggressione subita dal figlio il 26 dicembre, quando quest’ultimo e’ stato ferito alla testa con un sasso lanciato dal figlio del rivale.

Da qui la spedizione punitiva culminata con due colpi di pistola sparati dall’arrestato – uno all’addome e l’altro alla schiena – in direzione della vittima che ha riportato gravi lesioni. L’arrestato e’ stato condotto nel carcere di Siracusa.