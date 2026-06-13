Sventata truffa dello specchietto ai danni di due turisti francesi

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno denunciato un 22enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, per una truffa tentata ai danni di una coppia di giovani di turisti francesi.

Giovedì mattina, a Noto, in Piazza Marconi, il 22enne è stato notato da un Carabiniere libero dal servizio mentre, dopo avere simulato una collisione con l’autovettura condotta da due turisti francesi, tentava di farsi consegnare del denaro. All’arrivo del Carabiniere, il 22enne, già noto alle Forze dell’Ordine, si dava repentinamente alla fuga ma veniva comunque riconosciuto e denunciato in stato di libertà.

I truffatori sono soliti affiancare la persona che si trova in auto, preferibilmente da sola, simulare un incidente con danneggiamento dello specchietto o della carrozzeria per poi chiedere in maniera aggressiva e pretestuosa del denaro in contanti o la consegna di gioielli accusandola di essere lei stessa responsabile del danno. I Carabinieri consigliano, in questi casi, di non fermarsi, rimanere chiusi in auto senza abbassare i finestrini, eventualmente raggiungere un luogo affollato o un presidio delle Forze dell’Ordine, e chiedere sempre telefonicamente aiuto al 112.