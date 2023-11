Travolge e uccide uomo alla guida di un calesse: caccia al pirata della strada

Un uomo, che conduceva un calessino, e’ morto dopo essere stato travolto da un’auto che si e’ poi dileguata. E’ accaduto nelle prime ore del mattino in contrada Necropoli del Fusco, alla periferia sud di Siracusa, mentre sono in corse le ricerche da parte degli agenti della Polizia municipale per rintracciare la persona a bordo della macchina. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario del calessino, dopo essere caduto, si sarebbe procurato delle lesioni gravi che, nel volgere di poco tempo, lo hanno portato alla morte mentre il suo cavallo ha vagato per qualche minuto fino a quando e’ stato rintracciato dagli investigatori, che lo hanno affidato alle cure dei veterinari.