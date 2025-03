Trovato un lavoratore morto nel bagno di una raffineria di Augusta

Un lavoratore di una ditta appaltatrice è stato trovato morto all’interno di un bagno di uno spogliatoio dello stabilimento di Augusta, in provincia di Siracusa. Ne dà notizia Sonatrach Raffineria Italiana, che ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine giunte sul sito per i rilievi del caso. L’azienda “è a totale disposizione degli inquirenti affinché si faccia chiarezza sul triste accadimento”, si legge in una nota.