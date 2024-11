“Violenza sessuale di gruppo”, 34enne in carcere dopo condanna

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 34enne, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, in esecuzione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, riconosciuto colpevole dei reati di violenza sessuale di gruppo, commessa nel 2013 a Priolo Gargallo, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione dal Tribunale Ordinario di Siracusa, con condanna confermata dalla Corte D’Appello di Catania e ritenuto inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione. L’uomo, nel 2013, ancora ventenne, durante una festa di compleanno aveva molestato una coetanea mentre un altro ragazzo filmava con il telefono, nella circostanza la ragazza era riuscita a chiedere aiuto ad altri giovani presenti che erano intervenuti in suo aiuto.