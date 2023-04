1 Maggio, musei e parchi archeologici aperti al pubblico: ecco dove

In Sicilia torna domani 1 maggio l’appuntamento con l’ingresso gratuito nei parchi archeologici, nei musei e nei luoghi della cultura. Sono inclusi i siti che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Oltre alla Valle dei Templi ad Agrigento, saranno fruibili per l’intera giornata, mattino e pomeriggio (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19), il Museo del Mare e la Galleria Fazello (ingresso da Via Licata e Corso Vittorio Emanuele) a Sciacca. Aperta anche la Casa Museo Scaglione di piazza Don Minzoni, dalle ore 16 alle ore 20. Le famiglie e i turisti avranno la possibilità di ammirare reperti di storia e d’arte della città di Sciacca, di grande interesse. L’ingresso è libero e gratuito.