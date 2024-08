Al via la terza edizione dell’Athena Festival

Tutto pronto per la terza edizione dell’Athena Festival al Femminile, che si svolgerà, il 30 e 31 agosto 2024 nel Chiostro del Griffo e, anche quest’anno, proporrà un programma ricco di eventi dedicati al talento e alla scrittura al femminile. Durante la conferenza, che si terrà il 23 agosto 2024, alle ore 10:30, nel giardino del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento alla presenza di Roberto Sciarratta, direttore del Parco Valle dei Templi, Giuseppe Avenia, dirigente del Museo Archeologico Griffo, Paola Gaglio, presentatrice di Athena Festival e Alessandro Accurso Tagano, patron e direttore artistico dell’Athena Festival, verranno presentati in dettaglio le autrici protagoniste, i loro libri, le moderatrici e le iniziative legate al festival. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.