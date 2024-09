A Lampedusa Kamalè il Festival delle Yesss People

Il 24 settembre 2024 prenderà vita a Lampedusa Kamalé, il Festival delle Yesss People. Un punto d’incontro ideale per tutte le persone che hanno voglia di condividere positività e umanità. Una vera e propria festa della comunità isolana che tramite l’incontro delle arti ed eventi culturali intende valorizzare la bellezza di questo luogo magico e del suo popolo, di esaltare il ruolo simbolico assunto nella storia recente e di incrementare l’attenzione turistica facendolo diventare un appuntamento annuale da non perdere.

Per questa prima edizione, le esperienze si svolgeranno tutte la sera (dalle ore 19 in poi) del 24 settembre 2024 in Piazza Garibaldi, per l’occasione divisa in due aree.

Ci sarà l’Area Show, dove avranno luogo gli spettacoli principali: cabaret – con Sasà Salvaggio – e live music – con Roy Paci, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e Lello Analfino con i Tinturia in acustico – daranno vita a un’indimenticabile serata all’insegna dello spettacolo popolare. Aprirà la serata il dibattito “Quando l’arte incontra i diritti”, coordinato da Amnesty International.

E l’Area Market, che sarà formata da diversi desk dove ristoratori locali serviranno pietanze tipiche dell’area mediterranea; saranno presenti anche desk dedicati a case vinicole e birrifici selezionati. Qui le pietanze saranno servite esclusivamente su piatti e con posate compostabili e le bevande in bicchieri brandizzati resistenti e riutilizzabili da ritirare presso il botteghino.