Agrigento: il Maiorana scomparso e ritrovato sulla scena del “Pirandello” (ft)

Appena dopo una settimana dal mistery “Shakespeare vs Cervantes” che insinuava forti dubbi sull’autore Shakespeare, sulla scena teatrale del “Pirandello” si ripete un altro mistery, quello della scomparsa di Maiorana (marzo 1938) al quale Leonardo Sciascia dedicò uno dei suoi romanzi saggio.

A farcelo ritrovare sotto le vesti di un saio certosino, Fabrizio Catalano regista e nipote di Sciascia che si cimenta in questo adattamento dopo “Il giorno della civetta” e “Amore intorno al vuoto” visti anni fa a Racalmuto.

Catalano, sulla scia del libro di Sciascia che affidava al lieve e imbarazzato sorriso di un monaco della Certosa di Serra san Bruno, il consolante pensiero della “fine” di Maiorana, qui ce lo fa ritrovare rannicchiato in quello che sembra un sacco di iuta dietro una sedia retrò in una imprecisata stanza (tra l’infermeria e il commissariato) dove una donna medico (Giovanna Rossi) ex partigiana apprende dal gracchiare di una vecchia radio la notizia dell’esplosione della bomba atomica su Hiroshima. E’ il 4 agosto del 1945 e da questi tre elementi scenici formati dalla medico, dal sacco di iuta e dalla radio prende l’avvio il thriller onirico di Fabrizio Catalano dove poco alla volta – precisa il regista – emergeranno i tormenti di un genio che avrebbe potuto cambiare il destino dell’umanità e fuggì di fronte all’orrore della bomba atomica e non spinse mai le sue ricerche fino alle estreme conseguenze. Ed è facile immaginare che dentro quel sacco -saio si raggomitolava Ettore Maiorana (Alessio Caruso) che non cede né retrocede dalla sua identità neanche di fronte all’incalzante interrogatorio di un commissario (Roberto Negri) che per anni gli ha dato la caccia e lo sospetta di essere Ettore Maiorana. Non retrocede nemmeno di fronte alle persuasive argomentazioni di Laura Fermi (Loredana Cannata) moglie del fisico Enrico Fermi chiamata a riconoscere la sua identità. L’inserimento della Fermi nella narrazione di Catalano ci sembra necessaria e molto fondata fra tutte le altre agevolazioni di sceneggiatura perché lei conosceva bene i “ragazzi di Via Panisperna” tanto da scrivere un libro, “Atomi in famiglia”, dove Maiorana veniva descritto ombroso e intelligente fino al punto da risolvere calcoli a memoria mentre il marito Enrico era costretto a ricorrere a carta e penna.

Cannata, Negri, Rossi, Caruso

Caruso – Maiorana



Caruso – Ettore Maiorana

Il commissario e Maiorana

Laura Fermi – Loredana Cannata

Loredana Cannata

“Sciascia – ha scritto Matteo Collura in una sua nota sul “Messaggero” – mostra di credere in un mito che è lui stesso a suggerire: il mito dello scienziato che rifiuta la scienza quando essa diventa nemica dell’umanità. Su questa linea si muove il nipote, regista. Naturalmente la sua versione teatrale attinge alla fantasia e non potrebbe essere diversamente dal momento che sulla scomparsa di Maiorana si possono fare soltanto ipotesi”. Nel finale della commedia Fabrizio Catalano dispiega, attraverso le parole dell’anonimo certosino diventato accusatore, una summa etico-antropologica che ribadisce a chiare lettere nelle sue note di regia: ”In una stagione come quella che stiamo vivendo , caratterizzata dallo sfaldamento dei valori morali, dall’esaltazione dell’ego, dall’ansia del profitto e dalla deriva della scienza, è necessario rievocare figure come quella di Ettore Majorana. E il senso della vicenda di Majorana è che non c’è futuro per l’umanità senza l’etica, senza la sincerità, senza la poesia. Il teatro deve diversificare la propria offerta e accendere il dibattito, stimolare domande e riflessioni, suggerire idee e punti di vista inediti. Deve calarsi nella realtà: Una storia vera come quella di Majorana – il tormento struggente di un individuo che vorrebbe salvare il pianeta dalla catastrofe – è al contempo un susseguirsi di emozioni e un monito per l’avvenire. Ognuno di noi può compiere un piccolo gesto, per proteggere l’umanità dall’autodistruzione. Ognuno di noi ha il diritto e l’obbligo di farlo”.

Maiorana di fronte al Commissario

Maiorana e il medico

Maiorana e Laura Fermi

Abbiamo incontrato il regista tra una pausa e l’altra della rappresentazione e gli abbiamo chiesto quanto questa sua opera sia attuale proprio oggi che la scienza oltre agli applausi merita severi rimbrotti e verifiche.

“Si, il dramma di Maiorana denuncia la falsità . l’inesattezza di una regola non scritta , quella del “tanto se non lo faccio io lo farà qualcun altro”. Le regole del gioco non sono queste, “io intanto la bomba atomica non la faccio” L’esempio di Maiorana ci dice questo e ci dice Maiorana raccontato da Sciascia dobbiamo sempre cercare la risposta nella ragione. Nei giorni scorsi si è molto parlato di quella ragazza ambientalista, Greta che dice delle cose giustissime, il problema siamo noi e sfortunate le epoche che hanno bisogno di Giovanna D’Arco, che hanno bisogno dinanzi al problema serio della risposta che trasmette l’idea di impurità. E invece sono fortunate le epoche che hanno bisogno di Voltaire, Victor Hugo, Pasolini ecc. dove c’è il ragionamento che mi fa capire che quella cosa va fatta. A me non serve una bambina che mi dica inquinare è sbagliato, mi serve uno scienziato, un intellettuale che mi spieghi perché è sbagliato e come posso fare . Maiorana è un po’ tutto questo, o meglio il Maiorana un po’ fantasioso che ci siamo immaginati”.

Senza contare che il rischio strumentalizzazione per Greta è notevole. Difficile ripetere oggi il “miracolo Gandhi”.

“Certo, Greta da sola non sarebbe finita su tutti i giornali, chiaramente ha dei poteri finanziari che hanno tutto l’interesse ad arrivare per primi sulle fonti di energia rinnovabili, però anche questo ci andrebbe bene, però è chiaro che uno dei grandi drammi delle società in cui viviamo è aspettare “la fine dello spettacolo”. Nel 1945 se mettevi al muro Mussolini, cambiava tutto. Oggi, se per caso i gilets gialli mettono al muro Macron non succede niente e il potere finanziarizzato troverà facilmente una alternativa a Macron”.

Negri, Cannata, Caruso, Rossi

Negri, Caruso, Rossi

Negri, Caruso

Rossi e Caruso

Un dialogo drammatico

Qualche anno fa, se ben ricordo, aveva intenzione di adattare per la scena “Il cavaliere e la morte”. Fa parte ancora dei suoi progetti?

“Fra tutti i libri di mio nonno “Il cavaliere e la morte” è il mio preferito. Ancora devo provarmi a scrivere una sceneggiatura, è molto difficile perché ha una sua spiccata dimensione interiore. Non è semplice da gestire a teatro. Certo mi piacerebbe come pure mi piacerebbe “L’inquisitore”. Io ho una predilezione per il fantastico, il simbolismo e i produttori privati in Italia non se la sentono di rischiare. Il pubblico teatrale non è giovane, il pubblico a teatro va così invecchiando che ti lascia il sospetto che tra qualche decennio non ci andrà più nessuno. Non c’è l’ombra del ricambio generazionale. A Roma abbiamo fatto delle matinèe per studenti che sono andate sorprendentemente bene. I ragazzi hanno fatto domande che erano tratte dalle stesse parole che avevano sentito in scena. Questo ci lascia ben sperare”.

Sul mistery Maiorana ci consoliamo un po’ ma il mistery Shakespeare resta aperto. Possibile che non ci si trovi istituzione letteraria che faccia aprire gli archivi dei duchi di Premboke per verificare i testi di John Florio?

“Nessuno vuole sconfitte culturali e di solito i nordici si sono sempre collocati in prima fila nello sviluppo delle civiltà. All’inizio del mio spettacolo c’è questo riferimento.. Per esempio c’è tanta insistenza cinematografica e televisiva sui vichinghi che stanno qualche spanna in su del cannibalismo. Figuriamoci se gli convenga chiarire il mistero Shakespeare. Con il nostro Dante li batteremmo 2 a zero. Non dimentichiamo che gli inglesi truccarono i fossili dei nostri antenati, poi vennero le scoperte africane e fu la sconfitta per tutti. Il questa storia del mondo anglosassone-germanica possiamo trovare una forma edulcorata di razzismo”.

Progetti teatrali?

“Per adesso solo letterari. Sta uscendo un mio libro dal titolo “Spero eloquente”, un piccolo saggio dove si parla di cinema soprattutto americano e di come si impadronisca di sezioni della cultura europea per veicolare messaggi completamente diversi. Tutto il cinema fantasy, è simbolismo liberty , parte dalla nostra cultura che abbiamo dimenticato e che loro veicolano con messaggi diversi. Con la mia aiuto-regista che è una ragazza molto sensibile stiamo pensando ad uno spettacolo di prosa e danza dove la donna sia al centro della società ma senza essere vista né come dea né come mignotta”.

Fra qualche mese, per i trenta anni dalla scomparsa, uscirà l’edizione rinnovata del “Maestro di Regalpetra”, la biografia di Sciascia scritta da Matteo Collura. Il libro insieme allo spettacolo su Maiorana riproporranno la “scomodità” dello scrittore racalmutese. Riusciremo a capire o rinunceremo a ricordare?

“La società soprattutto italiana avrebbe bisogno di un ritorno a Sciascia. Collura ha tenuto viva la fiamma ed è anche vero che c’è una operazione di rimozione anche per Pasolini, Moravia, Calvino e altri col risultato che oggi la società culturale – letteraria è molto povera. E priva di testimonianze eclatanti”.

Testo e foto di Diego Romeo