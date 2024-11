Al via l’iniziativa “Giocare nell’età di mezzo. Svaghi e divertimenti ai tempi dei Chiaramonte”

Nell’ambito delle iniziative collegate ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, con il contributo della Regione Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, insieme al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e al Comune di Agrigento, con la collaborazione e il patrocino dei Comuni di Naro e di Racalmuto, organizza dal 21 al 30 novembre 2024, “Giocare nell’età di mezzo. Svaghi e divertimenti ai tempi dei Chiaramonte”.

Evento di Edutainment in cinque laboratori didattici, pensato per le scuole di Agrigento e dei paesi vicini, con un momento conclusivo aperto a tutte le famiglie, per avventurarsi, attraverso il gioco, nella storia medievale della Città legata alla nobile Famiglia dei Chiaramonte di Sicilia.

“Giocare il Medioevo” è il motto dei laboratori che verranno proposti nei siti castellani di Naro e Racalmuto, nell’aula didattica del Museo Archeologico Regionale “P. Griffo” e nel Monastero di Santo Spirito di Agrigento, offrendo, tramite la ricostruzione ludica dei passatempi e degli svaghi delle bambine e dei bambini del Medioevo, un’occasione straordinaria di apprendimento in un’atmosfera giocosa e ricca di stimoli, immaginando, come in una cartolina d’epoca, analogie e somiglianze con i nostri giorni.

Scaricabile già dal primo appuntamento, un kit didattico a supporto dell’iniziativa. Una risorsa completamente open messa a disposizione delle famiglie e degli insegnanti per solleticare la curiosità dei ragazzi, con giochi, notizie e attività. Con la speciale partecipazione di Zig e Zag, due personaggi di fantasia, si faranno tantissime simpatiche scoperte!

Il primo laboratorio, giovedì 21 novembre, sarà ospitato dal Comune di Racalmuto nel suo splendido castello. Il 22 novembre ci si sposterà nel Comune di Naro.

L’ultima settimana, a conclusione nel percorso didattico, gli appuntamenti dedicati alle scuole si terranno nella Città di Agrigento. Il 28 novembre al Museo Archeologico Regionale “P. Griffo” e il 29 novembre al Monastero di Santo Spirito.

Figuranti in costume, scenografie, numerose tavole da gioco, postazioni tematiche e installazioni interattive: un’intera aerea ludico-didattica studiata per imparare giocando, superando ostacoli e risolvendo enigmi attraverso prove di ingegno e di abilità fisica, in un fantastico viaggio tematico nella storia.

Sabato 30 novembre, al Monastero di Santo Spirito dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.00, una grande festa di corte, aperta a tutti, segnerà la chiusura del percorso didattico.

Verrà allestito uno speciale accampamento medievale, con un’ampia area dedicata ai giochi antichi, ai giochi da taverna, il tiro al bersaglio, l’arco soft e l’arena dei duelli. Tante postazioni con esperti di giochi e figuranti in costume pronti ad accogliere e ad accompagnare il pubblico.

Ad arricchire la giornata dedicata ai giochi, esibizioni, suggestivi spettacoli a tema con giullari e acrobati pronti a stupire con la loro maestria, da godere nella stessa area tra un gioco e una sfida.