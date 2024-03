Canicattì, Pippo Pollina in concerto il 22 marzo al Teatro Sociale

Sarà il teatro Sociale di Canicattì ad ospitare una delle due tappe siciliane del tour europeo del cantautore Italo- Svizzero Pippo Pollina. La serata si terrà il prossimo 22 marzo. Due giorni prima si esibirà a Palermo al teatro Agricantus. Lo scorso 2 dicembre l’artista era stato a Canicattì per presentare il suo primo romanzo dal titolo “L’Altro”. Pollina, incantato dalle bellezze artistiche della città e dal calore della gente, ha scelto di tenere un concerto a Canicattì in segno di ringraziamento per l’affetto che gli è stato dimostrato. Pippo Pollina, oltre a riproporre i brani della sua lunga carriera musicale che hanno riscosso notevole successo tra la Svizzera e la Germania, proporrà canzoni tratte dal suo ultimo lavoro. Tra le collaborazioni bisogna ricordare quelle con Franco Battiato, Nada, Eugenio Finardi, Luca Madonia, Mario Venuti e Giorgio Conte. La serata sarà aperta dal medico- cantautore Salvatore La Carrubba che proporrà alcuni brani del suo album di esordio “La Corrente degli Eventi” in corso di pubblicazione. La Carrubba sarà accompagnato sul palco dal musicista agrigentino Mimmo Pontillo, dal chitarrista Roberto Puccio e da Armando Cacciato. L’iniziativa si inquadra nell’ambito della rassegna “Risonanze d’Autore” e nei prossimi mesi vedrà diverse tappe in Sicilia: tra Agrigento e Palermo. La rassegna giunta alla seconda edizione, organizzata dal teatro Agricantus di Palermo in collaborazione con l’etichetta discografica “Circuiti Sonori” di Canicattì ha visto lo scorso anno la partecipazione di cantautori italiani emergenti e non. “Risonanze d’autore” si propone, infatti, di rilanciare un genere musical, quello della canzone d’autore che negli ultimi anni ha trovato sempre meno spazio e visibilità nel panorama nazionale.