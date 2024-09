“DJ Contest Realmonte Città della Scala dei Turchi” il vincitore è Kevin Foti

Il 19enne Kevin Foti è il vincitore della prima edizione del “ DJ Contest Realmonte Città della Scala dei Turchi”, proclamato, mercoledì scorso, dalla qualificata giuria composta da: Pablo Schifanella, Krizia Giambrone, Gabriele Terranova e Marco Gallo. Kevin Foti nato a Palagonia (CT), ha iniziato ad appassionarsi nel mondo dei deejay all’età di 4. Cresciuto sia in tecnica che in teoria in maniera autodidatta oggi suona in diversi pub, club, e feste private.

“Sono molto soddisfatta-dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- del secondo appuntamento del Dj contest, svolto ieri sera in piazza Umberto I, poiché il nostro obiettivo era quello di organizzare eventi nel mese di settembre anche per destagionalizzare oltre a dare nuove opportunità ai ragazzi e ci siamo riusciti”.

L’evento, condotto da Marco Gallo e promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Avv. Sabrina Lattuca in collaborazione con l’imprenditore, Pietro Caruana, ha infuocato Piazza Umberto I, coinvolgendo i presenti di ogni età. La competizione tra i cinque finalisti ha dato vita ad una serata all’insegna del divertimento. Al DJ Kevin Foti è stato consegnato un Controller Pioneer Dj XDJ-RR.

“Continuiamo con insistenza e perseveranza in quella che è stata la nostra idea maturata lo scorso anno– dichiara Pietro Caruana-di far ritornare Realmonte un paese aperto ai giovani, dei giovani ed un passo ancora avanti, un paese giovanile… giovane dobbiamo anche considerare il 40enne ed il 50enne. Su questo stiamo lavorando. Con i due appuntamenti del DJ Contest, con i giovani partecipanti che hanno dato il meglio di se stessi, hanno fatto divertire la piazza e tutti noi e, per questo volevo ringraziarli nell’attesa di preparare il tutto per l’anno prossimo con un programma ancora piu’ ampio, sostanziale e concreto, sempre e comunque rivolto ai giovani”