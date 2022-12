Favara, dal 10 al 13 al via mostra mercato dell’artigianato artistico

L’Associazione Culturale Arte-Fare di Favara presenta la 5ª MOSTRA MERCATO

DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO.

Dal 10 al 13 dicembre il cortile Antinoro via Zanella in un’atmosfera magica accoglierà

il Mercatino di Natale con articoli unici e personalizzati perfetti per ogni tipo di regalo.

Ma non solo; il 10 ci sarà l’inaugurazione del presepe vivente e la collettiva di Pittura del giardino degli artisti di Amelia Russello; l’11 la diretta live di Radio in Agrigento “Belli freschi” con Peppe jay e Angelo jay, il 12 e 13 mattina laboratorio di riciclo creativo con i bambini della scuola di Favara e Agrigento. In serata sarà distribuita la “cuccia” e si svolgerà la Novena di Natale.

Appuntamento dunque a Favara presso il cortile Antinoro.