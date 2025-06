 Festival del Mare e del Gusto: domani sera a Porto Empedocle Giuseppe Milici

È in programma domani sera, nella Torre Carlo V di Porto Empedocle, il secondo dei 10 eventi programmati per questa estate dal Galp Flag Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, all’interno del Festival del Mare e del Gusto.

Ad esibirsi, a partire dalle 21, sarà l’armonicista e compositore Giuseppe Milici, che proporrà un progetto musicale in trio dal titolo “I Sud del mondo”, con Milici all’armonica con la voce di Anita Vitale e la fisarmonica di Roberto Gervasi.

Con questo progetto musicale Giuseppe Milici racconta le culture del Sud in musica, traendo spunto dalle colonne sonore che caratterizzano questi territori, rievocandone similitudini e differenze. Nasce così un intreccio culturale di due paesi, Brasile e Argentina, a confronto con la nostra Sicilia,.

Si parte dal tango per un viaggio che spinge verso altre terre, incontrando atmosfere e sonorità di altri “Sud” del mondo. Nel tango ci sono sentimenti, pene d’amore, esperienze nostalgiche di vita quotidiana che si dipanano tra le note fino a raggiungere le armonie siciliane, la bossa nova brasiliana e le stesse composizioni di Milici, che da anni racconta la Sicilia in giro per il mondo.

Il Festival del Mare e del Gusto nasce soprattutto con l’obiettivo di promuovere il pescato della fascia costiera compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle, e prevede un evento in ciascuno dei 10 comuni che compongono il Galp Flag. Il primo spettacolo, quello dello scorso 6 giugno nel parco archeologico di Selinunte, è stato Napoli e Jazz, con Danilo Rea e Peppe Servillo, seguito e applaudito dal numeroso pubblico presente.

Dopo l’evento di domani a Porto Empedocle il Festival del Mare e del Gusto tornerà già sabato prossimo 28 giugno, con il concerto, in programma al Teatro del Mare di Menfi, di Alessio Bondì. Si ricorda che per partecipare agli eventi in programma (sia a pagamento, sia gratuiti) è necessario prenotarsi sul sito flagsoleazzurro.it, seguendo le procedure dopo aver cliccato su “Scopri gli eventi” nella home page.

Questi gli altri eventi in programma:

– Alessio Bondì il 28 giugno al Teatro del Mare di Menfi (a pagamento)

– Maurizio Filardo il 5 luglio a Sciacca (gratuito)

– Laura Sfilio l’11 luglio a Bovo Marina a Montallegro (a inviti)

– Calandra & Calandra il 18 luglio a Siculiana (gratuito)

– Toscanini Jazz Orchestra il 19 luglio a Borgo Bonsignore a Ribera (a pagamento)

– Alfonso Veneroso il 26 luglio nel Parco Archeologico di Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea (a pagamento)

– Nicky Nicolai il 27 luglio a Realmonte (a pagamento)

– Tintinnambula il 2 agosto (ingresso libero).