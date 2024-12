Gran gala di fine anno al teatro Pirandello, un concerto con oltre 100 artisti diretto da Damiana Natali

In occasione dell’attesissimo Gran Gala di fine anno al Teatro Pirandello, con Orchestra, Coro e Voci del Coro Lirico Siciliano, diretti da Damiana Natali, vi invitiamo a vivere una serata unica di musica e convivialità. Domenica 29 dicembre, ore 20:15: Il gran concerto, un evento straordinario per salutare l’anno che sta per finire, sarà arricchito da un momento di convivialità con degustazioni esclusive che renderanno ancora più speciale la serata.

Le prelibatezze da gustare prima del concerto includeranno: Panettone Fiasconaro con uvetta e canditi, aromatizzato con il pregiato vino Marsala DOP e Zibibbo Liquoroso IGP; Pandoro Fiasconaro, senza uvetta, ricoperto di zucchero a velo, perfetto per chi preferisce un dolce più delicato ma altrettanto irresistibile; L’Ecrù, l’eleganza discreta di un passito di Sicilia della Firriato, un vino icona della Linea top della Firriato. Un passito prodotto con uve Zibibbo appassite al sole nel Giardino degli Appassimenti della Firriato. Questo vino di alta classe esprime raffinati profumi di miele di zagara, scorzette d’arancia candite, fichi secchi e spezie orientali, con una tessitura incantevole che porta in sé il calore del sole di Sicilia, arricchita da sfumature marine e fruttate.

IL CONCERTO

Il Teatro Pirandello ospiterà uno spettacolo straordinario che vedrà protagonisti ben 100 artisti, tra coristi, cantanti e musicisti, tutti diretti dalla talentuosa Damiana Natali, una delle figure più prestigiose nel panorama musicale italiano. Questo evento esclusivo rappresenta una vera e propria celebrazione della musica, con una performance unica che coinvolgerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso diverse sonorità e stili. Damiana Natali, un’eccellenza della musica, guiderà i 100 artisti in una sinfonia che promette di conquistare ogni cuore presente in sala. La sua esperienza e passione per l’arte musicale daranno vita a un evento senza precedenti, che resterà impresso nella memoria di chi avrà il privilegio di assistervi.

INFO E PREVENDITE

Per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello: www.fondazioneteatropirandello.it e accedere alla sezione biglietteria online, dove sarà possibile verificare disponibilità, scegliere i posti e procedere all’acquisto. In alternativa, è possibile contattare il botteghino al numero 0922/590220 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8:30 alle 13:30; Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 18:30) oppure via mail all’indirizzo biglietteria@fondazioneteatropirandello.it.