L’agrigentina Alessandra Montana nella lista Forbes, è tra le 100 donne vincenti 

C’è anche un’agrigentina nella prestigiosa classifica Forbes delle cento donne leader vincenti. La rivista, nota per le sue liste e classifiche nei settori di industria e finanza, ha pubblicato questa mattina il nuovo numero: “Il talento è donna”. Ma chi è Alessandra Montana? L’agrigentina è la founder di “Allumeuse Communication”, un’agenzia attiva nel campo della comunicazione. Si occupa principalmente di consulenza strategica, produzione di campagne pubblicitarie, pianificazione di eventi e lanci di marchi e prodotti.

Alessandra Montana è stata per quasi dieci anni il direttore della comunicazione della Moncada Energy ed ha avuto un importante ruolo anche nella fondazione AgireInsieme occupandosi di progetti per lo sviluppo sostenibile metropolitano. Dal 2013 al 2016 ha lavorato come consulente di comunicazione e marketing in hotel di lusso e ristoranti stellati. Poi la creazione di “Allumeuse Communication”.