Miss Italia, la saccense Celeste Russo supera la selezione e accede alla finale regionale

Celeste Russo, 22 anni di Sciacca, dopo aver superato una prima selezione avvenuta a Vita in provincia di Trapani si aggiudica l’accesso alla Finale Regionale di Siculiana.

Ha partecipato in passato a vari concorsi di bellezza classificandosi sempre ai primi posti.

La sua passione è l’alta moda, ha sfilato per vari brand nazionali, anche di abiti da sposa, calcando le passerelle con semplicità, eleganza e disinvoltura.

Il suo desiderio è diventare una modella professionista e sfilare per gli stilisti di fama mondiale.

Dedica questo suo percorso di Miss Italia e questa piccola vittoria a sé stessa, ai suoi sacrifici, alla sua tenacia e alla sua determinazione.

Attualmente Celeste Russo studia alla Facoltà di Economia e Finanza all’Università di Palermo per diventare direttrice di banca.