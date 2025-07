Nuovi infermieri pediatrici all’Asp di Agrigento, Opi: “passo per garantire assistenza ai piccoli pazienti”

“L’individuazione di quindici infermieri pediatrici che prenderanno servizio nelle unità operative di Pediatria e Neonatologia distribuite sul territorio agrigentino è un passo fondamentale per garantire l’assistenza ai bambini e agli adolescenti. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro svolto dal direttore generale dell’Asp, Giuseppe Capodieci, in sinergia con il direttore di Risorse umane, Massimo Pietrantoni, e tutto il suo staff”.

Con queste parole Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) commenta l’inserimento dei quindici “professionisti della salute” che si occuperanno non soltanto della somministrazione dei farmaci ai piccoli pazienti, ma anche di prevenzione e di educazione sanitaria senza mai tralasciare il supporto emotivo per i bambini e gli adolescenti, per i quali uno dei compiti dell’infermiere pediatrico riguarda il benessere e la promozione della crescita e dello sviluppo sano.

Nel novembre scorso, il presidente Occhipinti, Vanessa Iacovangelo, presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici dell’Opi, e Antonino Venezia, consigliere dell’Opi, hanno affrontato l’argomento con la Direzione strategica chiedendo un celere intervento dell’Azienda sanitaria per coprire i posti vacanti così come previsto nella Dotazione organica.

“Auspichiamo – conclude il presidente Occhipinti – che quanto prima si arrivi alla copertura di tutti i posti previsti in Dotazione organica così da rendere possibile l’erogazione di un servizio che non si ferma alla somministrazione dei farmaci ma va oltre, includendo nel piano di assistenza anche il sostegno emotivo ai piccoli pazienti e ai loro familiari”.