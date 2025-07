A Linosa la prima schiusa di tartarughe marine, 55 nuove vite verso il mare

Nella meravigliosa Cala Pozzolana di Ponente, sull’isola di Linosa, si è verificata la prima schiusa di tartarughe marine in Italia per il 2025. Cinquantacinque piccole Caretta caretta hanno completato il loro sviluppo sotto la sabbia calda e, dopo ore di attesa, hanno scelto il buio come alleato per affrontare il loro primo viaggio verso il mare.

Le prime testoline sono emerse dalla sabbia intorno alle 18:30, ma per oltre due ore le tartarughine sono rimaste ferme, immobili, come in ascolto del mondo esterno. Poi, alle 21:00, quasi seguendo un segnale condiviso, è iniziata la corsa: una vera esplosione di vita, come raccontano i volontari dell’associazione “Aethusa“, che da anni si occupano della tutela dei nidi sull’isola.

Il nido in questione era stato deposto il 22 maggio 2025, e ha rappresentato la prima nidificazione ufficialmente individuata e comunicata in Italia per la stagione in corso. Dopo circa 54 giorni di incubazione, le uova si sono schiuse rispettando i tempi tipici della specie.

Questa schiusa arriva in un contesto straordinario: nel 2025 l’Italia ha già superato i 400 nidi di Caretta caretta censiti — un numero senza precedenti, che conferma un trend in continua crescita lungo tutte le nostre coste.