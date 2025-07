Truffe agli anziani, la Polizia di Stato lancia una nuova campagna: “Non ci casco!”

La Polizia di Stato rinnova il suo impegno al fianco degli anziani per contrastare il fenomeno delle truffe. È online, sul sito ufficiale e sui canali social dell’Istituzione, una nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot pensato per informare e proteggere. Obiettivo: dire basta ai raggiri, ancora troppo frequenti, ai danni delle persone più vulnerabili.

Lo spot, diffuso sia in televisione che sul web, mostra due delle truffe più comuni: quella del finto corriere e quella dell’amico che chiede soldi per conto di un familiare coinvolto, falsamente, in un grave incidente. Situazioni purtroppo ricorrenti, ma stavolta raccontate da un punto di vista diverso.

La protagonista è Gina, un’anziana che non si lascia ingannare. A ogni tentativo di raggiro, la porta si chiude in faccia al truffatore. Gina non è una vittima, ma una donna consapevole e pronta a reagire. Dopo aver smascherato il malintenzionato, prende in mano il telefono e chiama subito la Polizia di Stato, che interviene e blocca il truffatore sul fatto.

A rafforzare il messaggio arriva, nel finale, la voce di Myrta Merlino, volto noto del giornalismo italiano, che invita con fermezza a non cadere nell’inganno e a contattare subito le Forze dell’Ordine in caso di sospetti.

La campagna ribadisce un principio fondamentale: la prevenzione è la prima e più efficace forma di difesa. Nessuno deve sentirsi solo. Accanto all’azione della Polizia, è cruciale il ruolo di familiari, vicini di casa e della comunità intera, per costruire insieme una rete di protezione, solidarietà e sicurezza attiva.

Insieme, possiamo dire: “Non ci casco!”.