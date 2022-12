“Natale all’italiana”, Tananai ospite al Fabrik di Agrigento

Torna uno degli appuntamenti più apprezzati dell’intera movida agrigentina. La “serata all’italiana with Pablo” sbarca al Fabrik di Agrigento e lo fa in grande stile in vista della data di Natale. Il noto format ha annunciato l’ospite che si esibirà con un dj set domenica 25 ottobre: si tratta di Tananai.

Il cantautore milanese ha raggiunto la fama nella scorsa edizione del festival di Sanremo con il brano “Sesso occasionale” per poi confermarsi ad alti livelli con “Baby Goddam” e, soprattutto, con il tormentone estivo “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei.