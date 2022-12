Premio Telamone 2022: ecco i nomi degli insigniti

Torna il tradizionale appuntamento che premia le eccellenze siciliane nelle diverse professioni e aree della conoscenza. Il Premio Telamone, giunto quest’anno al suo 45mo compleanno, lega la sua longevità alle personalità di notevole prestigio culturale e professionale designate a ricevere la statuetta.

Esempi luminosi e virtuosi che con determinazione hanno coltivato le strade del successo e portato la Sicilia a inorgoglirsi dello spessore umano e delle ricadute sociali del loro impegno.

‘La sfida del futuro si affronta con gli esempi positivi del passato e del presente e i premiati di questa edizione sono professionisti di altissimo valore che rendono orgogliosa la Sicilia e offrono alle nuove generazioni lo stimolo di impegnarsi per costruire un futuro migliore, fondato sulle competenze e sulla passione per il proprio lavoro’ con queste parole Chiara Cilona, in veste di coordinatrice del Premio Telamone, racchiude i valori rappresentativi dell’Edizione 2022.

L’evento si svolgerà sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16.30 al Museo Regionale Archeologico di Agrigento.

I PREMIATI:

il Presidente della Corte dei Conti Guido Carlino

i medici Paolo Scollo e Pierfrancesco Veroux , coordinatori dell’equipe e responsabili del protocollo del primo trapianto di utero in Italia

e , coordinatori dell’equipe e responsabili del protocollo del primo trapianto di utero in Italia il Procuratore Capo di Milano Marcello Viola

il Presidente dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano Pasquale Seddio

l’imprenditrice e Amministratrice delegata di Sais Trasporti SPA Samuela Scelfo

il pastry chef Giuseppe Amato premiato come ‘Miglior Pasticcere da

premiato come ‘Miglior Pasticcere da Ristorazione Al Mondo – 2021”

lo street artist Giulio Rosk

lo scienziato e innovatore Salvatore Valenti

il regista teatrale e fondatore della Casa del Musical Marco Savatteri

la scrittrice Agata Bazzi

il regista e critico letterario Diego Romeo

la giovanissima campionessa di scacchi italiana Clio Alessi.

“È motivo di orgoglio e di grande soddisfazione giungere alla 45ma edizione,” – ha sottolineato Paolo Cilona, fondatore del Premio e Presidente del Ce.p.a.s.A- “il Premio Telamone rappresenta un evento che coinvolge la collettività e celebra la cultura dell’impegno e del lavoro, per restituire alla Sicilia un’immagine positiva attraverso il valore umano e professionale degli insigniti”.

La manifestazione rinnova anche quest’anno il messaggio di stimolo a perseguire le proprie passioni, coltivando conoscenza e impegno, senza dimenticare le ricadute sociali del proprio operato e l’amore per la Sicilia.