Riccardo Gaz torna in onda dal 4 Novembre con tante novità

Ricomincia una nuova stagione di A tutto Gaz, programma di Riccardo Gaz in onda su Radio Vela, la stazione che trasmette da Agrigento e che abbraccia ormai gran parte della Sicilia. L’inizio è previsto dal 4 novembre, ogni giorno da lunedi al venerdi dalle 12 alle 14 e in replica alle 23. Tantissime novità che daranno una nuova vità a quella che è una trasmissione ormai di riferimento nel territorio. Al primo posto come sempre l’attualità, attraverso contenuti sempre originali che fanno sorridere ma che nello stesso tempo lasciano tanti spunti di riflessione. Pronta a partire anche una versione televisiva del programma, sul canale 16 di TeleOne, presente in tutta la sicilia. Si tratta di trenta minuti in versione video la sera alle 23. Su Grandangolo Agrigento, invece, saranno pubblicati ogni sabato mattina alcuni dei momenti più forti della settimana. Al telefono di Riccardo Gaz, come da tradizione, ci saranno opinionisti per caso ignari di essere in diretta e ancora tanti ospiti nazionali e amici professionisti. L’appuntamento è quindi per lunedi 4 novembre a mezzogiorno su Radio Vela, la regia è seguita da Gaetano Giordano, colonna portante della struttura. Per ascoltare radio vela sono disponibili le applicazioni gratuite per gli smartphone oppure ascoltando attraverso la radio su le varie frequenze sparse in tutta la sicilia.