Sciacca, dal 2 al 10 dicembre la mostra “Cuore a Tholos” di Argento

A Sciacca dal 2 al 10 dicembre presso il circolo cultura la mostra “Cuore a Tholos” mostra a cura di Rosa Anna Argento, un’artista poliedrica e irrequieta che con eleganza e disinvoltura riesce a spaziare tra la tela e il cartone ondulato, al ritratto a matita, intimo e introspettivo senza mai venir meno alla poesia che traspare dalle sue opere.

La mostra vuole essere un omaggio alla città e ai suoi abitanti; un omaggio alla bellezza, quale motore trainante nella vita di ognuno.

Da sempre l’Arte è da considerarsi come panacea per le ferite dell’anima, forza che permette all’uomo di tirare fuori la propria positività, che ognuno custodisce dentro di se. Ogni opera che l’artista realizza, è un atto d’amore nei confronti del mondo; una nuova creatura da coccolare in prospettiva di una realizzazione finale, un’apoteosi di emozioni che ogni animo sensibile riesce a vivere, emozioni che Rosa Anna Argento riesce a trasmettere.L’inaugurazione giorno 2 alle ore 19.00.